Il derby Torino-Juventus in diretta TV e in streaming

Il derby Torino-Juventus è una delle dieci partite di Serie A in programma oggi. Si gioca alle 18 allo Stadio Olimpico di Torino e sarà trasmesso in esclusiva su Dazn. La Juventus, terza in classifica, si presenta alla ripresa del campionato dopo la sorprendente sconfitta subita in casa contro il Benevento. Sarà senza Bonucci e Demiral, positivi al coronavirus, e senza Dybala, Arthur e McKennie, non convocati per aver violato il protocollo sanitario. Anche il Torino viene da una sconfitta, subita a Genova contro la Sampdoria. A differenza della Juventus, però, il Torino è a ridosso della zona retrocessione e ha bisogno di fare punti per allontanarsi il prima possibile dal terzultimo posto, a cui ora è sopra di un solo punto.

All’andata la Juventus vinse 2-1 con i gol di McKennie e Bonucci. Per il Torino segnò Belotti.

Dove vedere Torino-Juventus

Torino-Juventus verrà trasmessa in diretta dalla piattaforma online Dazn — disponibile in abbonamento da pc, tablet, smart TV e console al costo di 9,99 euro mensili — a partire dalle 17.45. La partita sarà commentata da Pierluigi Pardo e Massimo Donati.

Le probabili formazioni di Torino-Juventus

Torino (3-5-2) Sirigu; Izzo, Bremer, Buongiorno; Vojvoda, Rincon, Mandragora, Lukic, Murru; Sanabria, Belotti

Juventus (4-4-2) Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo S.; Ramsey, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Ronaldo

***

Il Post ha un’affiliazione con Dazn e ottiene un piccolo ricavo se decidete di provare il servizio di streaming partendo dai link presenti in questa pagina.