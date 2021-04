La ventinovesima puntata del podcast di Joypad

Joypad è il posto in cui Matteo Bordone, Alessandro Zampini e Francesco Fossetti parlano di videogiochi: una volta aveva la forma dei video, ora è un “podcast audio”, come dice Matteo Bordone sin dalla prima puntata. Il sottotitolo, “Corri, Salta, Spara”, è rimasto lo stesso di prima: sintetizza le tre cose che classicamente si fanno nei videogiochi, anche se oggi in molti giochi non se ne fa nessuna.

Tra la fine di marzo e il mese di aprile storicamente il mercato dei videogiochi inizia a rialzare la testa, e questo 2021, nonostante la pandemia, non fa eccezione. Monster Hunter Rise è l’indiscusso protagonista di questa ripresa, ma il sorprendente It Takes Two gli fa ottima compagnia, insieme a Loop Hero e Outriders. Mentre Matteo Bordone scopre l’assuefazione che può dare Call of Duty: Warzone e spiega con quali strategie ha vinto qualche partita (spoiler: facendo molto poco), Alessandro Zampini e Francesco Fossetti discutono della preservazione dei videogiochi, e di come questo diventerà un tema centrale per l’evoluzione del medium. Fantasian, Superhot e Narita Boy sono poi i consigli della settimana.

Il podcast di Joypad esce due volte al mese, sempre da queste parti, gratis per tutti i lettori del Post. E lo troverete anche sulle principali piattaforme di podcast, come iTunes e Spotify.