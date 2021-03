Le nuove regole per chi torna in Italia dopo un viaggio nell’Unione Europea

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato un’ordinanza che impone a chi arriva in Italia da paesi dell’Unione Europea l’obbligo di effettuare una quarantena di 5 giorni dal momento dell’arrivo, e un tampone alla fine della stessa. La quarantena era già prevista per gli arrivi dai paesi che si trovano al di fuori dell’Unione Europea.

Il ministro ha scritto su Twitter che chi arriva o rientra dall’estero dovrà fare «un tampone in partenza», ma non è chiaro se intenda prima di partire verso l’estero o prima di rientrare in Italia. Questo passaggio sarà chiarito dal testo dell’ordinanza, che però non è stato ancora pubblicato.

Ho appena firmato un’ordinanza che dispone per arrivi e rientri dai Paesi dell’Unione Europea tampone in partenza, quarantena di 5 giorni e ulteriore tampone alla fine dei 5 giorni.

La quarantena è già prevista per tutti i Paesi extra Eu. — Roberto Speranza (@robersperanza) March 30, 2021

L’ordinanza è stata firmata dopo che negli ultimi giorni si era discusso molto sulla possibilità per i cittadini italiani di viaggiare per turismo all’interno dell’Unione Europea, nonostante le attuali restrizioni vietino gli spostamenti tra regioni.