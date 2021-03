Dove vedere in streaming i film candidati agli Oscar

Le nomination per la 93ª edizione dei premi Oscar sono state annunciate lunedì scorso la cerimonia di premiazione si terrà invece a Los Angeles il 25 aprile- Alcuni dei film candidati hanno fatto in tempo a uscire nelle sale italiane, la scorsa estate, o a essere presentati al pubblico alla Mostra del Cinema di Venezia: è il caso di Nomadland, Quella notte a Miami…, Pieces of a Woman e Quo Vadis, Aida?. Per tutti gli altri film, con le sale chiuse in Italia e nella maggior parte dei paesi europei, l’unica possibilità è vederli sulle piattaforme streaming.

Tra i candidati al Miglior film, due sono già disponibili su Netflix e uno è su Prime Video, il servizio streaming di Amazon. Nomadland sarà disponibile dal 30 aprile, mentre per i restanti quattro si dovrebbero avere notizie nelle prossime settimane. In tutte le piattaforme elencate di seguito, i film sono disponibili in abbonamento o a noleggio, come nel caso di YouTube e I Wonderfull, il servizio streaming del portale Mymovies. La visione della maggior parte dei corti è invece aperta a tutti su YouTube.

Dove vedere:

I candidati a Miglior film

The Father

Judas and the Black Messiah

Mank [Netflix]

Minari

Nomadland [Disney+ dal 30/4]

Una donna promettente

Sound of Metal [Prime Video]

Il processo ai Chicago 7 [Netflix]

I candidati alla Miglior regia

Un altro giro

Thomas Vinterberg

Mank [Netflix]

David Fincher

Minari

Lee Isac Chung

Nomadland [Disney+ dal 30/4]

Chloe Zhao

Una donna promettente

Emerald Fennel

I film con le candidate a Miglior attrice non protagonista

Borat – Seguito di film cinema [Prime Video]

Maria Bakalova

Elegia americana [Netflix]

Glenn Close

The Father

Olivia Colman

Mank [Netflix]

Amanda Seyfried

Minari

Yuh-Jung Youn

I film con le candidate a Miglior attrice protagonista

Ma Rainey’s Black Bottom [Netflix]

Viola Davis

The United States vs. Billie Holiday

Andra Day

Pieces of a Woman [Netflix]

Vanessa Kirby

Nomadland [Disney+ dal 30/4]

Frances McDormand

Una donna promettente

Carey Mulligan

I film con i candidati a Miglior attore protagonista

Sound of Metal [Prime Video]

Riz Ahmed

Ma Rainey’s Black Bottom [Netflix]

Chadwick Boseman

The Father

Anthony Hopkins

Mank [Netflix]

Gary Oldman

Minari

Steven Yeun

I film con i candidati a Miglior attore non protagonista

Il processo ai Chicago 7 [Netflix]

Sacha Baron Cohen

Judas and the Black Messiah

Daniel Kaluuya

Quella notte a Miami… [Prime Video]

Leslie Odom, Jr.

Sound of Metal [Prime Video]

Paul Raci

Judas and the Black Messiah

Lakeith Stanfield

I candidati a Miglior film in lingua non inglese

Un altro giro

Danimarca

Better Days

Hong Kong

Collective [I Wonderfull]

Romania

The Man Who Sold His Skin

Tunisia

Quo Vadis, Aida?

Bosnia Erzegovina

I candidati alla Miglior sceneggiatura originale

Judas and the Black Messiah

Minari

Una donna promettente

Sound of Metal [Prime Video]

Il processo ai Chicago 7 [Netflix]

I candidati alla Miglior sceneggiatura non originale

Borat – Seguito di film cinema [Prime Video]

The Father

Nomadland [Disney+ dal 30/4]

Quella notte a Miami… [Prime Video]

La tigre bianca [Netflix]

I candidati a Miglior film di animazione

Onward [Disney+]

Over the Moon [Netflix]

Shaun, vita da pecora: Farmageddon [YouTube]

Soul [Disney+]

Wolfwalkers – Il popolo dei lupi [Apple TV]

I candidati a Miglior documentario

Collective [I Wonderfull]

Crip Camp – Disabilità rivoluzionarie [Netflix]

The Mole Agent

Il mio amico in fondo al mare [Netflix]

Time [Prime Video]

I candidati a Miglior cortometraggio documentario

Colette [YouTube]

A Concerto Is A Conversation [YouTube]

Do Not Split [YouTube]

Hunger Ward

A Love Song for Latasha [Netflix]

I candidati a Miglior cortometraggio animato

Burrow [Disney+]

Genius Loci

Se succede qualcosa, vi voglio bene [Netflix]

Opera

Yes-People

I candidati a Miglior cortometraggio

Feeling Through [YouTube]

The Letter Room

The Present [YouTube]

Two Distant Strangers

White Eye