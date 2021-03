Sanremo 2021: i video delle canzoni della seconda serata

Mercoledì c’è stata la seconda serata della 71esima edizione del Festival di Sanremo, il festival della canzone italiana. Si è esibita la seconda metà dei cantanti e dei gruppi in gara. Per la sezione principale della competizione erano 13: Orietta Berti, Bugo, Gaia, Lo Stato Sociale, La Rappresentante di Lista, Malika Ayane, Extraliscio feat. Davide Toffolo, Ermal Meta, Random, Fulminacci, Willie Peyote, Gio Evan e Irama. Per la sezione Nuove Proposte invece erano 4: Wrongonyou, Greta Zuccoli, Davide Shorty, Dellai. Giovedì, nella terza serata di Sanremo, ci saranno le cover: i cantanti e i gruppi in gara nella sezione principale si esibiranno con canzoni di altri artisti riarrangiate, da soli o accompagnati da ospiti a loro scelta.

Qui sotto abbiamo raccolto i video delle esibizioni della seconda serata, per chi se le è perse o vuole ascoltare le canzoni con più calma.

Orietta Berti, “Quando ti sei innamorato”

Bugo, “E invece sì”

Gaia, “Cuore amaro”

Lo Stato Sociale, “Combat Pop”

La Rappresentante di Lista, “Amare”

Malika Ayane, “Ti piaci così”

Extraliscio feat. Davide Toffolo, “Bianca luce nera”

Ermal Meta, “Un milione di cose da dirti”

Random, “Torno a te”

Fulminacci, “Santa Marinella”

Willie Peyote, “Mai dire mai (La Locura)”

Gio Evan, “Arnica”

Irama, “La genesi del tuo cuore”

Categoria nuove proposte

Wrongonyou, “Lezioni di volo”

Greta Zuccoli, “Ogni cosa sa di te”

Davide Shorty, “Regina”

Dellai, “Iosonoluca”

