Il politico che si è preso El Salvador

El Salvador è un piccolo stato dell’America centrale (più piccolo della Lombardia), dove negli anni Ottanta si combatté una guerra civile lunga 12 anni nella quale furono uccise più di 70 mila persone.

Nayib Bukele ha 39 anni ed è il primo presidente del paese a essere eletto senza il sostegno di Arena e FMLN, i dei partiti che avevano governato dalla fine della guerra civile, nel 1992. La sua storia politica era cominciata nel 2015 con l’elezione a sindaco di San Salvador, la capitale di El Salvador e principale città del paese. Bukele era un ricco uomo di affari con idee populiste e di sinistra che aveva promesso di liberare la città dalla violenza, dal degrado e dalla povertà.

Le cose a San Salvador avevano discretamente funzionato e Bukele era diventato popolare anche grazie al vasto programma di riqualificazione delle piazze della città, che nel giro di pochi anni da pericolose erano diventate nuovi simboli della sua amministrazione. Aveva quindi impostato la sua campagna elettorale per le elezioni presidenziali del 2019 sulla riqualificazione delle principali città del paese e sulla lotta alla corruzione, alla povertà e alla violenza. Alla fine Bukele vinse con il 53 per cento dei voti.

Nei suoi tre anni di presidenza si è contraddistinto per il suo sostegno all’amministrazione del presidente statunitense Donald Trump e per un uso autoritario dei suoi poteri. Nel febbraio 2020, per esempio, ha occupato il parlamento nazionale per qualche ora insieme a militari e poliziotti armati, dopo che i deputati presenti in aula si erano rifiutati di approvare un prestito da 109 milioni di dollari necessario per finanziare un piano di sicurezza proposto dal governo.

Domenica, durante le elezioni, molti lo hanno paragonato proprio a Trump, perché in maniera simile all’ex presidente statunitense ha denunciato brogli dell’opposizione e ha convocato una conferenza stampa in cui ha attaccato la Commissione Elettorale, i media e il Procuratore generale della Repubblica. Bukele ha sostenuto – senza alcuna prova – che alcuni seggi fossero stati aperti in ritardo e che ad alcune persone fosse stato vietato di votare. Nella conferenza stampa ha anche invitato gli elettori a votare per il suo partito, violando la legge che impedisce di fare campagna elettorale negli ultimi tre giorni prima del voto.

