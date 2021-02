I sorteggi di Europa League con Milan e Roma, in diretta

I sorteggi degli ottavi di finale di Europa League sono in programma oggi a partire dalle 13 nella sede della UEFA a Nyon, in Svizzera. Milan e Roma sono le uniche due squadre italiane ancora in corsa nel torneo: hanno ottenuto la qualificazione dai sedicesimi giovedì sera eliminando rispettivamente Stella Rossa e Braga. Il Napoli, invece, è stato eliminato dagli spagnoli del Granada. Nel sorteggio degli ottavi Milan e Roma rischiano di trovare squadre quotate come Arsenal, Manchester United, Tottenham e Shakhtar Donetsk. Non ci saranno invece né squadre tedesche né francesi.

Le partite degli ottavi, in aggiornamento:

–

–

–

–

–

–

–

–

Le regole dei sorteggi

I sorteggi degli ottavi di finale di Europa League saranno completamente liberi: tutte le squadre potranno incontrarsi, anche quelle provenienti dallo stesso paese, e non ci sono divisioni tra fasce.

Le 16 squadre in corsa

Le sedici squadre qualificate al turno successivo sono: Milan, Ajax, Arsenal, Dinamo Zagabria, Dinamo Kiev, Granada, Manchester United, Molde, Olympiacos, Rangers Glasgow, Roma, Shakhtar Donetsk, Slavia Praga, Tottenham, Villarreal e Young Boys Berna.

Quando si giocano gli ottavi

Le partite di andata degli ottavi di finale di Europa League sono in programma giovedì 11 marzo. I ritorni si giocheranno la settimana successiva, giovedì 18 marzo. Il sorteggio di quarti di finale e semifinali si terrà venerdì 19 marzo.

Dove vedere il sorteggio di Europa League

I sorteggi degli ottavi verranno trasmessi in diretta streaming dal sito della UEFA, raggiungibile da qui. In Italia verranno trasmessi anche da Sky all’interno di Sky Sport 24 (canale 200) e Sky Sport Football (canale 203) o in streaming tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV.