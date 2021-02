Milan e Roma si sono qualificate agli ottavi di Europa League, il Napoli è stato eliminato

Milan e Roma si sono qualificate agli ottavi di finale di UEFA Europa League, i cui sorteggi sono in programma venerdì alle 13. Nelle partite giocate giovedì sera, la Roma ha battuto il Braga 3-1 con gol di Edin Dzeko, Carles Perez e Borja Mayoral dopo averlo già battuto 2-0 all’andata in Portogallo. Il Milan invece ha pareggiato 1-1 contro la Stella Rossa di Belgrado dopo aver pareggiato 2-2 all’andata in Serbia: è passato grazie ai gol segnati in trasferta. La terza squadra italiana nel torneo, il Napoli, è stata invece eliminata dal Granada dopo aver perso 2-0 l’andata in Spagna e vinto 2-1 il ritorno.

⏰ RESULTS ⏰ ???? Round of 16 confirmed! Who did it best tonight? ????#UEL pic.twitter.com/S35SnPrICK — UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 25, 2021