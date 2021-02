La giornata più violenta delle proteste in Myanmar

A tre settimane dal colpo di stato dei militari in Myanmar e dall’arresto di Aung San Suu Kyi, la principale leader politica del paese, le proteste e le dimostrazioni di disobbedienza civile nel paese non si sono fermate e riprendono con vigore a ogni fine settimana.

Sabato è stata la giornata più violenta dall’inizio delle manifestazioni: decine di migliaia di persone sono scese nelle piazze e nelle strade delle città più importanti del paese, e a Mandalay ci sono stati scontri particolarmente violenti con la polizia e l’esercito, che hanno portato alla morte di due persone. L’episodio non ha fermato le proteste, che sono riprese domenica con la stessa intensità.

La repressione di sabato è stata condannata dalla comunità internazionale e Regno Unito, Stati Uniti, Canada e Nuova Zelanda hanno anche annunciato delle sanzioni verso alcuni leader della giunta militare che ha preso il potere, tra cui il generale Min Aung Hlaing, che ha assunto il ruolo di capo del governo. Lunedì i ministri degli Esteri dell’Unione Europea discuteranno a loro volta le misure da prendere.

Venerdì era morta la prima manifestante: era una donna di 20 anni di nome Mya Thwe Thwe Khaing, colpita alla testa da un proiettile della polizia durante le proteste del 9 febbraio. Sabato le proteste a Mandalay, la seconda città più importante del paese, erano iniziate pacificamente e vi avevano partecipato anche minoranze etniche, scrittori e ferrovieri.

Le tensioni erano iniziate nella zona portuale di Yadanabon tra i lavoratori in sciopero dei cantieri navali e le forze dell’ordine. Gli scioperanti avevano attaccato i poliziotti e i militari con le fionde, e questi avevano risposto con gas lacrimogeni; alcuni video sui social media mostrano le forze di sicurezza sparare e, a terra, sparsi sia proiettili veri che di gomma. Secondo fonti locali, un ragazzo con meno di 18 anni è stato colpito alla testa ed è morto sul colpo, mentre un falegname di 36 è stato ferito al petto ed è morto poi in ospedale. Ci sono stati anche almeno 30 feriti. Il giornale di stato Global New Light of Myanmar ha scritto che i manifestanti hanno attaccato la polizia con bastoni, coltelli e proiettili lanciati dalle fionde, ferendo otto poliziotti e diversi soldati; non ha fatto cenno dei civili uccisi.

We don't want to lose our citizens again. Support CRPH #Feb20Coup #WhatsHappeningInMyanmar https://t.co/Urpmheki2h

Domenica ci sono state di nuovo proteste Yangon, l’ex capitale e città più importante del paese, Madalay e altre grosse città. A Myitkyina, una città nel nord dove la scorsa settimana la polizia aveva usato i cannoni ad acqua per disperdere i manifestanti, sono stati lasciati fiori per i feriti. Domenica mattina la polizia ha arrestato anche un noto attore, Lu Min, che aveva criticato il colpo di stato.

One of our reporters, lying low on the ground, managed to capture a policeman firing live rounds at protesters in Mandalay yesterday.

Check more photos of the scene yesterday at – https://t.co/YdJP0zLWrB pic.twitter.com/RisUEDoIVu

— Myanmar Now (@Myanmar_Now_Eng) February 21, 2021