Dove vedere il derby Milan-Inter in TV e in streaming

Milan-Inter, il derby di ritorno della 23ª giornata di Serie A, si gioca oggi pomeriggio alle 15 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e verrà trasmesso in esclusiva su Dazn. È il terzo e ultimo derby di Milano di questa stagione: il primo, di campionato, è stato vinto dal Milan, mentre il secondo, di Coppa Italia, è stato vinto dall’Inter. Le due squadre sono in testa al campionato: in palio stasera c’è il primo posto. Se dovesse vincere l’Inter, aumenterebbe il suo vantaggio a quattro punti. Se invece dovesse vincere il Milan, ritornerebbe in testa alla classifica. Nell’ultimo confronto tra le squadre c’è stato inoltre un duro scontro tra i due giocatori più rappresentativi, Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic, che si ritroveranno in campo oggi pomeriggio.

Nonostante facciano di Milano la città più titolata del calcio italiano e una fra le più premiate al mondo, in 118 edizioni del nostro campionato Milan e Inter hanno concluso ai primi due posti della classifica soltanto in sei occasioni. Sono passati esattamente dieci anni dall’ultima volta che si sono ritrovate favorite per la vittoria dello Scudetto: era la stagione 2010/2011 e alla fine lo Scudetto lo vinse il Milan.

Dove vedere Milan-Inter

Milan-Inter verrà trasmessa in diretta dalla piattaforma online Dazn — disponibile in abbonamento da pc, tablet, smart TV e console al costo di 9,99 euro mensili — a partire dalle 14.30. La partita sarà commentata da Pierluigi Pardo e Francesco Guidolin.

Le probabili formazioni di Milan-Inter

Milan (4-2-3-1) Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic

Inter (3-5-2) Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Martinez, Lukaku

***

Il Post ha un’affiliazione con Dazn e ottiene un piccolo ricavo se decidete di provare il servizio di streaming partendo dai link presenti in questa pagina.