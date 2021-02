Serie A, le partite della 23ª giornata e dove vederle

La 23ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021 si gioca su quattro giorni, tra venerdì 19 e lunedì 22 febbraio, senza partite in contemporanea. È iniziata venerdì sera con le vittorie di Fiorentina e Torino; sabato si sono giocati tre anticipi, mentre domenica sono in programma altri quattro incontri, tra i quali l’atteso derby di Milano tra Milan e Inter, con il primo posto in classifica in palio. La 23ª giornata si concluderà infine lunedì sera con la Juventus che ospiterà il Crotone.

Venerdì 19

18.30

Fiorentina-Spezia 3-0

48° Vlahovic, 64° Castrovilli, 82° Eysseric

20.45

Cagliari-Torino 0-1

76° Bremer

Sabato 20

15.00

Lazio-Sampdoria 1-0

24° Luis Alberto

18.00

Genoa-Verona 2-2

17° Ilic, 48° Shomurodov, 61° Faraoni, 94° Badelj

20.45

Sassuolo-Bologna 1-1

17° Soriano, 52° Caputo

Domenica 21

12.30

Parma-Udinese [Dazn]

15.00

Milan-Inter [Dazn]

18.00

Atalanta-Napoli [Sky]

20.45

Benevento-Roma [Sky]

Lunedì 22

20.45

Juventus-Crotone [Sky]

La classifica momentanea della Serie A:

Inter 50* Milan 49* Roma 43* Lazio 43

Juventus 42** Napoli 40** Atalanta 40*

Sassuolo 35 Verona 34 Sampdoria 30 Genoa 26 Fiorentina 25 Bologna 25 Udinese 24* Benevento 24* Spezia 24 Torino 20 Cagliari 15 Parma 13* Crotone 12*

Champions League

Europa League

Conference League

* una partita in meno

** due partite in meno

***

Il Post ha un’affiliazione con Dazn e Sky e ottiene dei piccoli ricavi se decidete di provare il servizio di streaming partendo dai link presenti in questa pagina.