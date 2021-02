Il whisky accelerato

Così come per ogni altro alcolico invecchiato in botte, per fare un buon whisky servono soldi, spazio, competenze e tanta pazienza. Serve infatti aspettare che avvenga la distillazione e che, tra le altre cose, evapori quella che è anche nota come “la parte degli angeli“. O meglio, serviva. Da qualche anno, infatti, si stanno affermando aziende che riescono a produrre whisky e altri distillati il cui invecchiamento è durato giorni anziché anni o perfino decenni. In certi casi velocizzando di molto il processo d’invecchiamento, in altri saltandolo del tutto. Ne ha parlato il New York Times, spiegando che è uno di quei casi in cui siamo ancora a metà strada tra grandi ambizioni e risultati finora discreti.

Non sono ancora nemmeno lontanamente buoni come i whisky tradizionali, insomma, e difficilmente arriveranno a competere con i distillati di fascia medio-alta. Ma i whisky a invecchiamento accelerato hanno prospettive commerciali interessanti perché, abbattendo i costi e i tempi, potrebbero occupare proficuamente la grossa fetta di mercato di quei prodotti più dozzinali, usati per esempio nei cocktail a basso prezzo e rivolti a un pubblico poco esigente.

Bespoken Spirits

La prima azienda che nelle parole del New York Times sta cercando di usare la tecnologia per “hackerare il whisky” è Bespoken Spirits, della quale si parlò alcuni mesi fa dopo che ottenne finanziamenti per oltre due milioni e mezzo di dollari. Bespoken Spirits ha sede a Menlo Park, nella Silicon Valley, e sul suo sito dichiara di aver sviluppato «una tecnologia in grado di fare in pochi giorni distillati con aroma, colore e sapore su misura»; una tecnologia che ha «reimmaginato e rimpiazzato l’antiquato e dispendioso invecchiamento in botte», a loro dire.

In poche parole, il procedimento di Bespoken Spirits prevede di velocizzare e replicare in piccolo i processi che avvengono lentamente in ogni grande botte. L’azienda usa infatti dei piccoli pezzi di legno («grandi come mezzo mignolo» secondo l’unità di misura scelta dal New York Times) che insieme a piccole quantità di whisky sono messi in contenitori di acciaio. Il whisky e i pezzi di legno vengono quindi sottoposti a rapide variazioni di pressione e temperatura, che costringono il liquido a “interagire” con il legno. L’idea è di provare a replicare quello che succede, più lentamente e con modalità diverse, in una botte.

Oltre ad abbattere i tempi, il procedimento di Bespoken Spirits ha un altro vantaggio dichiarato: il fatto di usare tanti piccoli contenitori permette di sperimentare in ognuno diverse interazioni tra legno e liquido, ogni volta ottenendo un prodotto diverso. «L’azienda sostiene di poter lavorare su 17 miliardi di combinazioni diverse», ha scritto il New York Times. Finora, l’azienda ha prodotto qualche migliaio di combinazioni diverse e alcune sue bottiglie sono già in vendita dall’autunno 2020.

Lost Spirits

Un’altra azienda californiana che sta lavorando alla riduzione dei tempi di invecchiamento dei distillati è Lost Spirits, il cui procedimento di base è simile a quello di Bespoken Spirits, con un’aggiunta: il liquido viene infatti «bombardato con una luce intensa» che secondo quanto spiegato da Bryan Davis, fondatore dell’azienda, riesce a «rimodulare la struttura del legno», contribuendo così alla creazione di gusti e sapori di un certo tipo.

Si parla di “liquido” perché dopo essere partito dal whisky (che è ottenuto dalla fermentazione e distillazione di cereali), Lost Spirits ha preferito dedicarsi al rum (che si ottiene invece dalla melassa e dalla canna da zucchero). Secondo quanto detto da Davis, però, il suo obiettivo principale non è ridurre i tempi di invecchiamento, bensì rendere controllabile in ogni suo aspetto un processo che, dal suo punto di vista, nella versione “tradizionale” lascia troppo al caso. «Voglio poter avere il controllo, così da creare qualcosa di interessante» ha detto «come fa un artista con la sua opera».