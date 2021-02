Il Movimento 5 Stelle ha rinviato il voto sulla piattaforma Rousseau sul sostegno al governo Draghi

Il Movimento 5 Stelle ha annunciato di aver rinviato il voto sulla piattaforma online Rousseau sul sostegno al potenziale governo guidato dal presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi. Le votazioni sarebbero dovute iniziare oggi alle 13, ma in un post sul blog del Movimento Vito Crimi, capo politico del M5S, ha detto che «il voto sul governo previsto dalle ore 13.00 di oggi è temporaneamente sospeso» e che «i nuovi orari di inizio e termine votazione saranno successivamente comunicati».

La decisione di sospendere il voto è arrivata dopo che martedì il fondatore del Movimento, Beppe Grillo, aveva chiesto di aspettare a votare per capire prima quali fossero le intenzioni di Draghi nella formazione del governo, sostenendo che il Movimento non dovrebbe entrare in un governo in cui sia presente anche la Lega.

– Leggi anche: Cosa si dice su quello che vorrebbe fare Draghi