La 55ª edizione del Super Bowl, la finale del football americano, si gioca questa notte a partire da mezzanotte e mezza al Raymond James Stadium di Tampa, in Florida, tra Kansas City Chiefs e Tampa Bay Buccaneers. In Italia verrà trasmesso da Rai e Dazn. Kansas City è la squadra campione in carica della NFL e proverà a difendere il titolo contro Tampa Bay, la squadra di casa e la prima a giocare il Super Bowl nel proprio stadio. Anche con un pubblico limitato dalle restrizioni, dalla finale di stanotte si attendono cose molto speciali, non solo per la sfida tra i due famosissimi quarterback, Patrick Mahomes e Tom Brady.

La popstar canadese The Weeknd sarà il protagonista dell’atteso spettacolo dell’intervallo, uno dei palcoscenici più ambiti dagli artisti americani, che l’anno scorso a Miami fu affidato a Shakira e Jennifer Lopez. Quest’anno, inoltre, il prezzo per uno spot commerciale da 30 secondi era compreso tra i 5 e 6 milioni di dollari. In quelli che verranno trasmessi nel corso della partita, ci saranno, tra i tanti, Michael B. Jordan, Serena Williams, Matthew McConaughey, Don Cheadle e Will Ferrell.

Dove vedere il Super Bowl in TV e in streaming

In Italia il Super Bowl verrà trasmesso a partire dalla mezzanotte in chiaro dalla Rai, su Rai 2 e in streaming tramite Rai Play, con la telecronaca di Vezio Orazi e Brock Olivo, ex giocatore e assistente di NFL. Lo trasmetterà anche la piattaforma online Dazn — accessibile in abbonamento da pc, tablet, smart TV e console al costo di 9,99 euro mensili — con la telecronaca di Matteo Gandini, Roberto Gotta e Giorgio Tavecchio, l’unico giocatore italiano in NFL. La copertura televisiva originale — spot compresi — è disponibile a pagamento con l’NFL Game Pass.

