Le previsioni meteo per sabato 30 gennaio

Secondo il servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare, sabato 30 gennaio in Italia la mattina il cielo sarà sereno, ma nuvoloso un po’ ovunque, soprattutto al Nord sulle aree alpine (con qualche debole nevicata) e al Centro sulle aree appenniniche. Nel pomeriggio aumenterà la nuvolosità dappertutto, con l’eccezione della Puglia, e comincerà a piovere in Sardegna, Toscana e debolmente in Umbria e nel nord del Lazio. Prima del tramonto arriveranno piogge su tutto il Nord-Ovest e sulla Pianura Padana, che si faranno sempre più intense nel corso della serata e proseguiranno durante la notte. La sera pioverà anche al Sud tra Molise, Basilicata e Campania, dove di notte la pioggia potrebbe diventare un temporale.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.