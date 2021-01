L’ISS ha smentito la Regione Lombardia

L’Istituto superiore di sanità ha diffuso un comunicato stampa per rispondere agli attacchi del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana in seguito alla vicenda degli errori nei dati che hanno costretto la Lombardia a rimanere in zona rossa per una settimana. Negli ultimi giorni Fontana ha detto più volte che l’algoritmo per il calcolo dell’indice Rt è “malfunzionante”.

Un’accusa ribadita anche durante il Consiglio regionale che si è tenuto martedì mattina. «Non è corretto che il destino di una regione possa essere legato ad un indicatore esile come RT», ha spiegato Fontana «Non è possibile che i destini di milioni di persone siano affidati a dati esili, convenzionali e facoltativi. E’ impensabile che la compilazione di campi indicati da ISS come facoltativi determini la collocazione di una Regione in zona rossa».

Il problema in Lombardia è stato causato non dall’indice Rt in sé, indicatore che viene utilizzato per tutte le regioni dall’inizio dell’epidemia, ma piuttosto dai dati trasmessi dai tecnici lombardi. Dopo le ricostruzioni fatte negli ultimi giorni è ormai evidente che al centro della vicenda ci sia la correzione approssimativa di una vecchia e ripetuta mancanza della Regione Lombardia nella trasmissione dei dati relativa allo stato clinico delle persone risultate positive al coronavirus, e un indice Rt sovrastimato per una settimana a causa di quella correzione.

Le ricostruzioni sono state confermate nel comunicato stampa dell’Istituto superiore di sanità, che ha aggiunto due dati significativi per capire la scarsa qualità dei dati trasmessi da Regione Lombardia. «Le Regioni hanno completa autonomia nel caricamento di aggiornamenti e rettifiche senza alcun intervento o richiesta verso l’Iss che, laddove ne abbia evidenza o sospetto, può segnalare errori, incompletezze o incongruenze alle Regioni. Si segnala, inoltre, che dal mese di maggio 2020 l’Iss ha inviato 54 segnalazioni di errori, incompletezze e/o incongruenze alla Regione Lombardia, l’ultima delle quali in data 7 gennaio 2021. La percentuale di casi incompleti per la sintomatologia (assenza di informazioni nel campo “stato clinico”) è pari al 50,3% a fronte del 2,5% del resto d’Italia nel periodo 13 dicembre 2020-13 gennaio 2021». Tra metà dicembre e metà gennaio, quindi, Regione Lombardia non ha trasmesso lo stato clinico di metà dei positivi.

L’ISS precisa che l’algoritmo per il calcolo dell’Rt non è esile, è basato su standard internazionali, è pubblico, è reperibile sul sito dell’ISS ed è stato illustrato a tutti i referenti regionali che hanno contestualmente ricevuto il software per la sua applicazione e l’eventuale verifica. «Il sistema è in uso da trentasei settimane e nessun altra regione finora ha segnalato anomalie di questa entità sull’immissione dei dati», si legge nel comunicato.

Nella risposta a Fontana, l’ISS ricostruisce la cronologia delle comunicazioni tra l’istituto e i tecnici di Regione Lombardia