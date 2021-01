O il 25esimo emendamento o l’impeachment, dicono i Democratici

Domenica la speaker della Camera dei rappresentati statunitense Nancy Pelosi ha scritto una lettera ai deputati Democratici avvisandoli dei piani del partito per la rimozione del presidente Donald Trump, dopo l’attacco al Congresso della scorsa settimana, da lui istigato e inizialmente giustificato. Pelosi ha detto che si procederà chiedendo al vice presidente Mike Pence di attivare il 25esimo emendamento, quello con il quale il governo statunitense può estromettere il presidente in determinate circostanze, e che se questo non succederà entro 24 ore verrà avviata la procedura di impeachment.

«Per proteggere la nostra Costituzione e la nostra democrazia agiremo con urgenza, perché questo presidente è una minaccia immediata per entrambe» ha scritto Pelosi. «Con il passare dei giorni, l’orrore dell’attacco in corso alla nostra democrazia da parte di questo presidente si intensifica, così come la necessità di agire».

Concretamente, lunedì alla Camera verrà proposta una risoluzione che richiede l’attivazione del 25esimo emendamento firmata dal deputato Democratico Jamie Raskin, con l’accusa a Trump di aver fatto pressioni su funzionari statali per cambiare il risultato delle elezioni, e di aver istigato l’assalto al Campidoglio. I Democratici chiederanno il “consenso unanime” per la risoluzione, un meccanismo con cui vengono presentate normalmente mozioni non controverse per accelerarne i tempi di approvazione, e sulle quali non ci deve essere nessuna obiezione. Con ogni probabilità i Repubblicani la bloccheranno, e quindi il giorno successivo si procederà con un voto vero e proprio alla Camera, dove i Democratici hanno la maggioranza.

Pelosi dice che Pence avrà 24 ore per rispondere sulla risoluzione, che chiede al governo di riunirsi e rimuovere Trump, in modo che il vice presidente possa prendere il suo posto fino al 20 gennaio, data dell’insediamento di Joe Biden. Secondo le fonti dei giornali americani dentro all’amministrazione, però, al momento Pence non ha intenzione di attivare il 25esimo emendamento.

Se sarà questo il caso, entro un giorno la Camera voterà l’avvio della procedura di impeachment contro Trump, accusandolo di aver istigato l’insurrezione al Congresso. La discussione alla Camera potrebbe avvenire tra giovedì e venerdì, e la mozione dovrebbe essere approvata rendendo Trump il primo presidente sottoposto per due volte al processo di impeachment. Ma quello alla Camera sarebbe solo l’inizio del percorso che porterebbe al processo da parte del Senato, e al voto per rimuovere concretamente Trump dalla presidenza, per il quale i Democratici dovrebbero riuscire nella difficilissima impresa di trovare l’appoggio di almeno 17 senatori Repubblicani (i due terzi del Senato).

Secondo molti esperti legali, i tempi burocratici e logistici sono probabilmente troppo stretti perché una procedura di impeachment possa concludersi entro il 20 gennaio. Ieri il capo dei Democratici alla Camera Hames Clyburn aveva suggerito che dopo l’approvazione della Camera il processo al Senato potesse essere rimandato dopo i primi 100 giorni della presidenza Biden, quelli generalmente considerati necessari per avviare e impostare l’amministrazione. In questo modo, Trump non verrebbe più rimosso in quanto già fuori dalla Casa Bianca, ma potrebbe essere interdetto dai pubblici uffici, impedendogli così di ricandidarsi a presidente nel 2024. Il docente di legge dell’Università del Texas Stephen Vladeck ha detto al Wall Street Journal che c’è consenso sul fatto che le procedure di impeachment possano proseguire anche oltre la fine del mandato del presidente imputato.

Intanto dopo l’ultimo, pacifico video pubblicato giovedì per condannare le violenze al Congresso e riconoscere infine che Biden sarà il prossimo presidente, Trump non ha più fatto commenti ufficiali. Twitter ha rimosso definitivamente il suo account, al quale Trump affidava la gran parte delle sue comunicazioni. Martedì Trump andrà in Texas, per una visita al cantiere del muro al confine con il Messico.