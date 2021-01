Apple e Google hanno rimosso dai loro app store Parler, un social network molto in voga nell’estrema destra

Nelle ultime 24 ore sia Apple che Google hanno rimosso dai loro app store per smartphone Parler, app di un social network molto in voga nell’estrema destra e usata da alcuni sostenitori di Donald Trump per organizzare l’attacco al Congresso statunitense di mercoledì scorso. Amazon, che ospita i server di Parler, ha inoltre fatto sapere che domenica 10 gennaio ne disabiliterà i server, dopo che in settimana aveva segnalato ai gestori della piattaforma un centinaio di post che incitavano alla violenza.

Il CEO di Parler, John Matze, ha detto che il social network potrebbe restare offline per circa una settimana prima che si trovi un nuovo server. Parler è stato lanciato nel 2018 e si promuove come un social network con regole di moderazione molto più rilassate rispetto a quelle di Facebook e Twitter, come luogo adatto alle conversazioni fra persone con idee molto conservatrici e militanti di estrema destra. Su Parler — come su Gab, un social network simile — si trovano spesso contenuti violenti e discriminatori che altrove verrebbero rimossi più o meno prontamente dai moderatori.

«Abbiamo sempre fatto in modo che i diversi punti di vista fossero rappresentati nel nostro App Store», ha detto un portavoce di Apple a TechCruch, «ma sulla nostra piattaforma non c’è posto per minacce di violenza e attività illegali».

