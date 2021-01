In Georgia sono avanti i Democratici

In Georgia, stato nel sud degli Stati Uniti, è in corso lo spoglio dei voti per il ballottaggio dei due seggi al Senato federale espressi dallo stato: un’elezione cruciale per il controllo del Senato, da cui passerà molta dell’agibilità politica del nuovo presidente Joe Biden, Democratico. Al momento lo spoglio ha superato il 97 per cento, e tutti i giornali e gli esperti di sondaggi danno come estremamente probabile la vittoria dei due candidati Democratici, Raphael Warnock e Jon Ossoff, sui due senatori uscenti Kelly Loeffler e David Perdue, entrambi Repubblicani. Se i risultati dovessero essere confermati, i Democratici controllerebbero di fatto il Senato, oltre che la Casa Bianca e la Camera.

Il segretario di Stato della Georgia, però, ha avvertito che i risultati ufficiali arriveranno soltanto nelle prossime ore: ci si aspetta di avere «un’idea più precisa» verso le 12 ora locale, le 18 italiane. Tutti e quattro i candidati hanno ottenuto più di due milioni di voti – in uno stato che conta circa 10 milioni di abitanti – e la distanza finale in entrambe le elezioni sarà di poche migliaia di voti.

Eppure molti esperti ritengono che entrambi i candidati Democratici risulteranno vincitori: la maggior parte dei voti ancora da conteggiare, infatti, proviene da contee saldamente Democratiche, mentre dai dati sull’affluenza è ormai chiaro che l’elettorato Repubblicano non ha votato in massa come si auspicavano i suoi leader. Secondo un’analisi dell’esperto di sondaggi del New York Times, Nate Cohn, l’affluenza nelle zone rurali e delle contee tradizionalmente conservatrici è stata inferiori a quella registrata nelle elezioni presidenziali, e di qualche punto più bassa rispetto alle zone urbane e a quelle in cui abitano le minoranze etniche, che tendenzialmente votano per i Democratici.

Il New York Times prevede che sia Warnock sia Ossoff abbiano una probabilità di vincere superiore al 95 per cento. Dave Wasserman, uno dei più rispettati e prudenti esperti di sondaggi negli Stati Uniti, ha assegnato entrambe le elezioni ai Democratici.

Per la vittoria di Warnock, in particolare, manca soltanto l’ufficialità: è stata infatti annunciata dai principali media che si occupano di predire i risultati elettorale, compreso il più rispettato di tutti, Associated Press. Poco fa Warnock ha tenuto un breve discorso in streaming dichiarando sostanzialmente di avere vinto. Warnock diventerà il primo senatore afroamericano eletto nello stato, tradizionalmente conservatore ma protagonista negli ultimi anni di un progressivo spostamento a sinistra.

Raphael Warnock: "I am going to the Senate to work for all of Georgia. No matter who you cast your vote for in this election … all of us have a choice to make: will we continue to divide, distract, and dishonor one another, or will we love our neighbors as we love ourselves?"

Se entrambe le elezioni fossero davvero vinte dai candidati Democratici, i due principali partiti controllerebbero 50 senatori a testa. In caso di pareggio, però, le regole del Senato prevedono che possa votare anche la persona che presiede l’aula: cioè il vicepresidente degli Stati Uniti, che nella prossima legislatura sarà Kamala Harris, anche lei Democratica.

Per settimane i Repubblicani hanno cercato di convincere il proprio elettorato che le elezioni in Georgia fossero cruciali per bilanciare la vittoria di Biden e il controllo dei Democratici sulla Camera, ma gli sforzi del partito sono stati paradossalmente ostacolati da Trump, che di fatto ha scoraggiato i suoi sostenitori a presentarsi al seggio sostenendo senza prove che le procedure elettorali in Georgia fossero «truccate». Nei giorni scorsi è emersa fra l’altro una telefonata in cui Trump invitava il segretario di stato della Georgia, Repubblicano come lui, ad annullare il voto del suo stato alle elezioni presidenziali, citando brogli inesistenti.

Trump non ha ancora commentato i risultati parziali del voto in Georgia – poco dopo la chiusura dei seggi ha twittato nuove e infondate accuse su presunti brogli – e sembra più concentrato su altre due cose che succederanno oggi: la grande manifestazione dell’ala più radicale dei suoi sostenitori a Washington, e la certificazione del voto delle elezioni presidenziali da parte del Congresso, che renderà ufficiale la vittoria di Biden.