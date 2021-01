Le più belle foto di sport del 2020

Come ogni anno nella raccolta delle foto sportive degli ultimi 12 mesi ci sono un po’ delle notizie che li hanno riempiti: chi ha vinto il Tour de France, chi la Champions League e chi l’NBA. La storica partita di Seria A tra le squadre femminili di Milan e Juventus a San Siro, e le morti di Kobe Bryant e di Diego Armando Maradona. Per la prima volta, a causa della pandemia da coronavirus, ci sono anche spalti che sono rimasti vuoti per settimane intere per poi essere riempiti con cartonati di tifosi, e quegli stessi tifosi che si sono inventati nuovi modi di seguire le loro squadre, con drive-in fuori dagli stadi o arrampicandosi per cercare di vedere qualcosa all’interno. E poi una cosa con cui ci siamo misurati tutti: lo stare a casa, che sia per le persone normali e ancor di più per gli atleti ha significato imparare a continuare a muoversi in spazi ristretti e trovare un modo per rimanere allenati, che fosse creare bilancieri di legno, usare il garage come palestra o mettere una canoa in piscina.