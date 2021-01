Le previsioni meteo per domani, sabato 2 gennaio

Fino a domenica tutta l’Italia è in zona rossa, quindi saranno meno del solito le persone per cui il meteo è davvero rilevante. Per loro diciamo che la mattinata di domani sarà di pioggia intensa, temporali o neve (sulle Alpi e sull’Appennino toscano) sulla maggior parte delle regioni italiane, tranne l’Abruzzo, il Molise, la Puglia, la Basilicata, la Calabria e la costa settentrionale della Sicilia. Il pomeriggio proseguirà così, e la pioggia arriverà anche in Puglia, Basilicata e Calabria. In serata le piogge si fermeranno sull’Italia centrale ma proseguiranno sulle altre regioni. In Sicilia invece tornerà il sereno. La notte sarà meno piovosa, ma di nuvole e nebbia quasi dappertutto: un po’ più serena al Sud.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.