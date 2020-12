Il principe Harry e Meghan Markle hanno fatto un podcast

Martedì 29 dicembre è uscita la prima puntata del podcast “Archewell Audio”, fatto dal principe Harry del Regno Unito e da Meghan Markle, sua moglie. Il formato del podcast consiste in una serie di conversazioni, curate dalla coppia, con diversi personaggi famosi che si raccontano attraverso quello che hanno imparato dal 2020, un anno difficile e molto diverso dai precedenti a causa dell’emergenza sanitaria.

Archewell Audio è gratuito, è prodotto in esclusiva per Spotify e avrà tra gli ospiti «un po’ di amici e un sacco di altra gente», ha detto Meghan Markle. Il primo ospite è stato il cantante Elton John, ma è stata anticipata la presenza di altre persone con esperienze diverse, come la politica americana Stacey Abrams, la tennista giapponese Naomi Osaka e l’artista inglese George the Poet.

Il 2020 del principe Harry d’Inghilterra e di Meghan Markle era cominciato con l’annuncio di voler diventare più indipendenti dalla famiglia reale britannica. Quindi avevano trovato un accordo con la famiglia reale e la regina Elisabetta: avevano rinunciato a usare i loro titoli reali, a rappresentare formalmente la regina, a partecipare a eventi di rappresentanza e a ricevere alcun tipo di compenso dalla corona.

A settembre hanno annunciato di aver fondato una società di produzione e di aver firmato un contratto con Netflix per la realizzazione di documentari, docu-serie, lungometraggi e programmi per bambini.