Le cose più ascoltate su Spotify nel 2020

Come ogni anno Spotify ha pubblicato le classifiche delle cose più ascoltate in tutto il mondo, in un bilancio di fine anno chiamato «Wrapped 2020». Oltre alle classiche globali, a ogni singolo utente di Spotify in questi giorni è stata proposta una classifica personale dei brani e dei podcast più ascoltati nel 2020, un anno in cui lo streaming in generale è stato usato più del solito, a causa dei lockdown per il coronavirus.

Secondo Spotify, quando le persone hanno iniziato il distanziamento fisico per l’emergenza sanitaria c’è stato un aumento negli ascolti delle playlist a tema nostalgico e nei podcast che si occupano di benessere come «Get Sleepy: sleep meditation and stories». Sui podcast, la fascia di età più attiva è stata quella tra i 18 e i 24 anni. Tra le tendenze più interessanti segnalate da Spotify c’è l’aumento delle playlist che contenevano il nome «Black Lives Matter» (circa 65 mila) – dal nome del movimento nato negli Stati Uniti per protestare contro le violenze della polizia nei confronti degli afroamericani – e degli ascolti a queste playlist, oltre 64 milioni.

Ecco le classifiche globali di Spotify nel 2020:

Artisti più ascoltati nel 2020

Artiste più ascoltate nel 2020

Album più ascoltati

Canzoni più ascoltate

Podcast più popolari

Generi di podcast più popolari