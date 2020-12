Le prime vaccinazioni in Italia, in foto

Domenica è iniziata la campagna vaccinale contro il coronavirus in tutta l’Unione Europea, quasi in simultanea, per decisione della Commissione europea. In Italia le prime 9.750 dosi del vaccino di Pfizer-BioNTech hanno superato il confine venerdì, il giorno di Natale, e sono arrivate a Roma scortate dai Carabinieri sabato mattina. Questa prima giornata è stata definita “simbolica” dal commissario per l’emergenza coronavirus, Domenico Arcuri: la campagna vera e propria inizierà la prossima settimana, quando Pfizer consegnerà altre 470mila dosi del vaccino.

Le prime cinque persone italiane ad aver ricevuto il vaccino sono state le infettivologhe Alessandra Vergori e Alessandra D’Abramo, la professoressa Maria Rosaria Capobianchi, l’infermiera Claudia Alivernini e l’operatore socio-sanitario Omar Altobelli. Tutti hanno ricevuto la somministrazione del vaccino all’istituto Spallanzani di Roma, dove poi è stata organizzata una conferenza stampa a cui hanno partecipato il ministro della Salute Roberto Speranza, il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti e il commissario Arcuri.

– Leggi anche: Come comincerà la vaccinazione in Italia