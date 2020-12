L’Italia ha sospeso i voli dal Regno Unito

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha detto su Facebook di aver firmato un’ordinanza per sospendere i voli provenienti dal Regno Unito e vietare l’ingresso in Italia a chi è passato dal paese negli ultimi 14 giorni, per prevenire la diffusione di una nuova variante del coronavirus (SARS-CoV-2) diventata comune in Inghilterra. Proprio la diffusione di questa variante del virus, che non causa sintomi diversi da quelli già noti ma sembra più contagiosa, ha spinto il governo britannico a imporre nuove misure di lockdown a Londra e in alcune regioni inglesi.

Anche altri paesi europei hanno sospeso i voli dal Regno Unito. I Paesi Bassi lo hanno fatto poche ore dopo il discorso tenuto ieri da Boris Johnson, in cui il primo ministro britannico aveva parlato della variante del virus annunciando il nuovo lockdown; il blocco durerà almeno fino al primo gennaio. Il Belgio ha adottato una misura simile, che riguarda anche i collegamenti ferroviari, della durata di 24 ore; il primo ministro Alexander De Croo ha detto che saranno considerate ulteriori misure se servirà.

Per quanto riguarda il blocco italiano, Speranza non ha specificato per quanto durerà e non è ancora stato diffuso il testo dell’ordinanza. Il ministro ha però aggiunto, parlando del Regno Unito: «Chiunque si trovi già in Italia, in provenienza da quel territorio, è tenuto a sottoporsi a tampone antigenico o molecolare contattando i dipartimenti di prevenzione». La decisione di bloccare i voli era stata inizialmente annunciata dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio che su Facebook aveva scritto che sarebbero stati bloccati i voli «con la Gran Bretagna», lasciando intendere che sarebbero stati cancellati anche i voli in partenza dall’Italia.

Anche in Germania si sta considerando un blocco dei voli: lo ha detto una fonte all’interno del governo all’agenzia di stampa Deutsche Presse Agentur (DPA). Lo stesso starebbe succedendo in Francia – una fonte governativa del quotidiano Le Parisien ha detto che è in discussione una misura «a livello europeo» – e in Austria, secondo quanto detto dal ministero della Salute all’agenzia di stampa Austria Presse Agentur (APA). Per quanto riguarda l’Irlanda, il ministro della Salute Stephen Donnelly ha detto che entro la fine di oggi verranno diffuse nuove regole sui viaggi dal Regno Unito: per ora si è parlato di sospendere voli e traghetti per 48 ore. La ministra degli Esteri spagnola Arancha González ha invece detto che la Spagna vorrebbe una decisione comune europea sulla questione.

Una portavoce della divisione europea dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha detto ad Agence France-Presse che l’ente ha invitato i paesi europei a rafforzare le misure contro il coronavirus per limitare la diffusione della nuova variante. Oltre che nel Regno Unito è stata trovata anche in Danimarca (9 casi), nei Paesi Bassi (1 caso) e in Australia (1 caso), secondo i dati dell’OMS.

La nuova variante del coronavirus ha diverse mutazioni rispetto alla forma più nota, si sta diffondendo più velocemente dove è presente, ma non si pensa che sia più pericolosa. Secondo le prime evidenze scientifiche, su cui serviranno altri studi, sembra più contagiosa. Nulla però indica che reagirà in modo diverso ai vaccini. Altre varianti del coronavirus erano già note anche prima di quella che si è diffusa nel Regno Unito.