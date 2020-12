Le nuove maglie della NBA raccontano sempre qualcosa

La nuova stagione del miglior campionato di basket al mondo inizia tra il 22 e il 23 dicembre, non più nella “bolla” di Orlando, ma con un nuovo rigidissimo protocollo che tra le altre cose prevede una stagione regolare ridotta a 72 partite. Come ogni anno, l’inizio della NBA è stato preceduto da diversi eventi secondari, come la presentazione delle nuove “City Edition”, il nome della linea di maglie che Nike produce ispirandosi alle città e agli stati in cui hanno sede le trenta squadre. Fra le novità di quest’anno ci sono i disegni di Jean-Michel Basquiat sulle maglie di Brooklyn, Atlanta che rinuncia al nome sul petto per le iniziali di Martin Luther King e la maglia-gonfalone di Boston.