Anche il Marocco riconoscerà Israele

Israele e il Marocco hanno normalizzato le loro relazioni diplomatiche, in un accordo raggiunto con l’aiuto degli Stati Uniti. Il Marocco diventa così il quarto paese arabo a riconoscere la sovranità di Israele negli ultimi mesi, dopo Bahrein, Sudan ed Emirati Arabi Uniti.

Ad annunciare l’accordo è stato Donald Trump su Twitter, descrivendolo come una «svolta storica per la pace in Medio Oriente». Sia il re del Marocco, Muhammad VI, sia il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, hanno confermato di aver raggiunto un’intesa. Il Marocco stabilirà relazioni diplomatiche ufficiali con Israele e faciliterà gli scambi economici. Gli aerei israeliani potranno entrare nello spazio aereo marocchino e si apriranno tratte di linea tra i due paesi.

Another HISTORIC breakthrough today! Our two GREAT friends Israel and the Kingdom of Morocco have agreed to full diplomatic relations – a massive breakthrough for peace in the Middle East!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 10, 2020