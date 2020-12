Un regalo di Natale al giorno: -19

Ogni anno, quando arriva dicembre, ci spremiamo le meningi per dare una mano a chi è a corto di idee sui regali. Quest’anno abbiamo selezionato esempi molto belli di grandi classici natalizi: per un mese, fino al 24 dicembre, ve ne suggeriamo uno al giorno, che si possa acquistare facilmente online e senza aspettare troppo. Magari può funzionare per qualcuno che conoscete. Altrimenti ci riproviamo il giorno dopo.

Le cuffie per ascoltare la musica sono un altro classico regalo natalizio, solitamente pensato per persone più giovani rispetto ai destinatari di calze e piante – anche se più anziani di chi riceve LEGO. È una di quelle cose che molti non pensano di volere e non si comprerebbero da soli, ma che possono fare una gran differenza, se si è abituati ad ascoltare la musica dagli auricolari del telefono.

Una guida generale per scegliere un paio di cuffie (o degli auricolari) l’avevamo fatta tempo fa, ma per chi vuole un consiglio rapido per fare un acquisto e non pensarci più, segnaliamo le Jabra Elite 85h, che secondo Wirecutter, il sito del New York Times considerato tra i più affidabili per le recensioni di prodotti, sono nel complesso le migliori cuffie Bluetooth. La qualità del suono è molto alta, e sono facili da usare e da abbinare ai dispositivi. Su Amazon queste blu costano 195 euro. Per chi vuole spendere meno, sempre di Jabra ci sono anche le Elite 45h, la versione economica delle Elite 85h: costano la metà (100 euro), sono leggere, flessibili e hanno una buona qualità audio in rapporto ad altre cuffie della stessa fascia di prezzo. Diversamente dalle Elite 85h, non hanno la cancellazione del rumore.

Se la persona a cui volete fare il regalo usa spesso le cuffie in viaggio o quando vuole concentrarsi (in un altro momento storico vi avremmo detto: in ufficio), la cancellazione attiva del rumore potrebbe essere una funzione di cui tenere conto al momento di scegliere le cuffie. Bose è una delle aziende più celebri in questo e tra le sue cuffie migliori ci sono le Bose Noise Cancelling Headphones 700. La cancellazione del rumore si può impostare in una scala che va da 0 a 10 e sono leggere e comode da indossare, anche per ore. Costano 280 euro. Se volete spendere meno, ci sono le Soundcore Life Q20 di Anker: hanno una qualità del suono inferiore a quella delle Bose, ma comunque ottima se si considera che costano 60 euro. Un redattore del Post che le ha comprate prima del lockdown è rimasto molto soddisfatto.

Infine, se la persona a cui volete fare un regalo è un bambino o una bambina, date un occhio alle cuffie di JBL, Onanoff e JLab: costano tutte attorno ai 25 euro.

***

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Consumismi il Post ha un’affiliazione e ottiene una piccola quota dei ricavi, senza variazioni dei prezzi. Ma potete anche cercare le stesse cose su Google.