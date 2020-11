Le previsioni meteo per domani, mercoledì 18 novembre

Le previsioni meteo per mercoledì annunciano un inizio di giornata nebbioso che poi si rischiarerà al Nord, bel tempo anche in Sardegna e al Centro, salvo annuvolamenti pomeridiani sulle zone adriatiche, e piogge sulle regioni ioniche; in Campania e in Molise pioverà nelle prime ore del giorno, poi il cielo sarà nuvoloso.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.