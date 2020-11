Le previsioni meteo per domani, mercoledì 11 novembre

Le previsioni meteo per mercoledì dicono che in Italia sarà una giornata un po’ nuvolosa e soleggiata in gran parte d’Italia: di mattina ci saranno nuvole e nebbia nella zona della pianura Padana. Di pomeriggio ci saranno nuvole solamente nella bassa Lombardia, nella zona di Piacenza e nel Nord-Ovest. Di sera e di notte la situazione rimarrà pressoché invariata, con annuvolamenti ulteriori nelle regioni settentrionali. Le temperature massime saranno quasi ovunque al di sopra dei 10 gradi, con picchi di oltre 20 gradi in Sicilia e in Sardegna (a quasi metà novembre).

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.