Le foto dei festeggiamenti per la vittoria di Biden

Il 7 novembre, quando in Italia era già tardo pomeriggio e negli Stati Uniti ancora mattina, i principali network televisivi statunitensi hanno annunciato che Joe Biden aveva raggiunto un vantaggio su Donald Trump che rendeva certa la sua vittoria nelle elezioni presidenziali. Dopo la notizia – considerata molto probabile da un paio di giorni, ma non ancora certa – migliaia di persone in diverse città e aree degli Stati Uniti si sono messe a festeggiare, e hanno continuato a farlo fino a quando, nella notte italiana, Biden ha tenuto il suo primo discorso da presidente eletto. Come sempre in questi casi, ci sono forme di festeggiamento ben diverse tra loro: alcuni più intime, quasi private; altre molto più collettive e spensierate, nonostante la pandemia.

