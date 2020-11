Un punto della situazione americana

Come tutti i siti di news del mondo, da due giorni il Post sta seguendo gli sviluppi della giornata elettorale negli Stati Uniti: soprattutto attraverso un liveblog ormai molto ricco di informazioni e notizie, e che in questo momento sta dando conto di un risultato non ancora arrivato ma cercando di spiegare che cosa si aspetta, che significato ha, e cosa può succedere. Come ieri sera, nel tardo pomeriggio di oggi su queste cose faranno un punto in video Luca Sofri, peraltro direttore del Post, e Francesco Costa, vicedirettore ed esperto di politica americana.

Potrete seguire la diretta qui, a partire dalle 18.