Le proteste contro il coprifuoco a Napoli

Venerdì sera a Napoli centinaia di persone hanno protestato contro il coprifuoco entrato in vigore dalle ore 23 per contenere il coronavirus e contro il lockdown chiesto dal presidente della Campania Vincenzo De Luca. Repubblica racconta che ci sono stati «scontri davanti alla Regione, tensione tra manifestanti e forze dell’ordine, petardi, cariche della polizia in assetto antiguerriglia, colonne di auto sul lungomare Caracciolo, fumogeni che rendono l’aria irrespirabile». Sia il Mattino, il più importante quotidiano di Napoli, che Repubblica scrivono che i manifestanti sono perlopiù giovani e che la manifestazione era stata organizzata sui social network; il corteo ha attraversato il centro storico, passando per piazza Municipio e piazza Plebiscito, e si è concluso davanti alla sede della Regione in via Santa Lucia, dove ci sono stati gli scontri più violenti.

I manifestanti protestavano soprattutto per la crisi economica causata dalle misure di contenimento del coronavirus. Cantavano slogan di protesta contro il governatore De Luca e il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e sugli striscioni c’erano slogan come «Tu ci chiudi, tu ci paghi» e «’A salute è ‘a prima cosa ma senza soldi non si cantano messe».

Durante gli scontri è stato aggredito anche un giornalista di Sky Tg24, Paolo Fratter

Proteste a #Napoli, inviato di Sky Tg 24 picchiato in diretta pic.twitter.com/Xzcn88k7ob — Ultime Notizie Dal Mondo (@UNDMofficial) October 23, 2020