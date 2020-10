Anche in Campania da stasera ci sarà il coprifuoco

Giovedì il presidente della Campania Vincenzo De Luca ha firmato una nuova ordinanza che irrigidisce ulteriormente le restrizioni nella regione rispetto a quella del 21 ottobre. Dal 23 ottobre al 13 novembre le attività commerciali, sociali e ricreative dovranno chiudere dalle 23 alle 5 del mattino e i clienti avranno fino alle 23,30 per rientrare al proprio domicilio. L’ordinanza impone anche il divieto di spostamento dalle 23 alle 5, se non per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, d’urgenza o per motivi di salute. Gli spostamenti dovranno essere motivati attraverso un’autocertificazione. Sarà consentito il rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.

L’ordinanza, che introduce un coprifuoco simile a quello in corso in Lombardia e nel Lazio, conferma inoltre, durante tutto il giorno, il divieto ai cittadini campani di spostarsi dalla provincia di residenza o domicilio abituale verso altre province della Campania, a meno di comprovati motivi di lavoro, di salute, familiari o legati all’attività scolastica e formativa. È consentito il rientro al proprio domicilio abituale, anche con un «accompagnatore».

