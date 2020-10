I video delle aggressioni contro la polizia a Napoli

Le proteste di venerdì sera a Napoli contro le limitazioni imposte per attenuare i rischi di contagio da coronavirus sono state in parte manifestazioni molto vivaci e polemiche di alcune centinaia di persone – soprattutto giovani – e in parte atti di teppismo e vandalismo a cui hanno partecipato gruppi violenti e di estrema destra, e che hanno creato vistosi danni nel centro della città. In alcune occasioni sono state aggredite le stesse auto della polizia e dei carabinieri con bastoni e lanci di oggetti.

Ma quale #NapoliSiRibella. Parliamo di atti criminali e pianificati: pezzi di ultras, destra che soffia su protesta e persone esasperate. È saltata la politica, ma nessun atto glorioso. Guardate il video: delinquenti. #Napoli #DeLuca pic.twitter.com/sCVipjtYHt — Ciro Pellegrino (@ciropellegrino) October 24, 2020