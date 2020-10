Il problema dei mezzi pubblici in tempi di pandemia

Nelle ultime settimane sempre più esperti e osservatori stanno guardando con preoccupazione alla situazione dei mezzi pubblici nelle principali città italiane, tornati discretamente affollati dopo l’inizio delle scuole e la ripresa delle attività nelle città, e perciò potenziali ambienti di diffusione del coronavirus.

«Stare venti minuti in cento persone in un vagone della metropolitana moltiplica le probabilità di contagio. Si può anche avere la mascherina chirurgica, ma se c’è un super spreader nel vagone che magari la mascherina non la indossa o la indossa male, l’epidemia va nelle case e nelle scuole», ha spiegato ieri su Repubblica il biologo Enrico Bucci, esplicitando commenti più velati espressi nei giorni da vari altri esperti, probabilmente innescati dalle moltissime foto circolate di recente sui social network che mostrano banchine delle metropolitane e dei treni strapiene, spazi strettissimi negli autobus e una diffusa sensazione di calca nelle grandi città durante gli orari di punta.

Che il problema esista, e sia anche di dimensioni non trascurabili, lo dicono da giorni anche i responsabili dei trasporti delle regioni e dei comuni: per Stefano Bonaccini, presidente dell’Emilia-Romagna, il flusso nelle ore di punta «si fa fatica a gestire e controllare», mentre per il sindaco di Bari e presidente dell’ANCI, Antonio De Caro, al momento «le aziende di trasporto non ce la fanno» a gestire il problema da sole. Anche il Comitato tecnico-scientifico della Protezione Civile (Cts) di recente ha constatato che il trasporto pubblico locale rappresenta «un’importante criticità», che «non sembra essersi adeguato alle rinnovate esigenze» imposte dalla pandemia.

Il rischio di infettarsi sui mezzi pubblici non è ancora stato studiato a fondo, ma le prime ricerche sembrano suggerire che molto dipende dalla distanza mantenuta dal passeggero o dai passeggeri che in quel momento sono contagiosi, e dal lasso di tempo passato sul mezzo di trasporto (gli studi della resistenza del coronavirus sulle superfici non sono ancora abbastanza univoci per trarre conclusioni). Uno studio dell’università di Southampton realizzato in collaborazione con alcuni istituti cinesi sui passeggeri dei treni ad alta velocità cinesi ha stimato che, in presenza di una persona positiva a bordo senza mascherina, i passeggeri seduti nelle tre file e nei cinque blocchi davanti e dietro hanno una possibilità fino al 10 per cento di essere infettati, anche a debita distanza di sicurezza.

– leggi anche: Cosa prevede il nuovo DPCM

Sugli autobus e le metropolitane delle grandi città le distanze sono decisamente inferiori a quelle dei treni ad alta velocità. E se il lasso di tempo passato a bordo rimane decisamente inferiore, sono più rari anche i controlli sul rispetto del distanziamento e delle precauzioni da parte dei passeggeri. A chi vive in una grande città sarà capitato spesso, negli scorsi mesi, di salire a bordo di un mezzo di trasporto su cui solo una parte dei passeggeri indossava una mascherina; cioè l’unico dispositivo di protezione comune che può limitare il contagio in ambienti ristretti come i vagoni di una metro, come dimostrato anche da una recente inchiesta del New York Times.

Nei mesi del primo picco della pandemia, almeno in Italia, i mezzi pubblici erano praticamente deserti, complici le restrizioni quasi totali agli spostamenti e la chiusura delle scuole. Col ritorno dalle vacanze e la progressiva riapertura di scuole e uffici – e complici i dati positivi sulla pandemia in Italia, almeno fino all’inizio di ottobre – gli autobus e le metropolitane sono tornate a riempirsi: soprattutto di studenti e persone che semplicemente non possono permettersi di spostarsi in auto a causa dei costi di mantenimento del mezzo, del carburante e delle limitazioni ai parcheggi e agli ingressi nei centri delle città.

All’inizio di settembre il governo, dopo un confronto con le regioni, aveva stabilito che ciascun mezzo doveva viaggiare a un massimo dell’80 per cento della capienza. La misura è stata confermata anche nell’ultima riunione fra ministero dei Trasporti ed enti locali, e difesa con forza dalla ministra Paola De Micheli. Da ASSTRA, l’associazione di categoria che rappresenta 144 aziende del trasporto pubblico locale, fanno sapere che in tutta Italia le compagnie si sono mosse da subito per far rispettare la nuova misura, e i dati sembrano confermarlo.

ATAC, l’azienda che gestisce il trasporto pubblico a Roma, ha fatto sapere allo HuffPost che secondo i suoi dati interni la capienza fino all’80 per cento è sempre stata rispettata. Anche ATM, il suo corrispettivo milanese, sostiene che al momento i mezzi viaggino con una capienza media del 50-55 per cento inferiore rispetto all’anno scorso, e già a maggio aveva introdotto un sistema per bloccare i tornelli delle metropolitane nel caso siano presenti più di 60 persone sulla banchina.

Il problema è che limitare la capienza del 20 per cento non impedisce che nei momenti più affollati fra i passeggeri ci sia meno di un metro di distanza, cioè la misura minima per applicare il distanziamento fisico e porsi a distanza di sicurezza da una persona contagiata. «Quando a livello governativo è stato deciso di riempire i mezzi fino all’80 per cento, significa che c’è stata una deroga al principio di distanziamento», ha detto molto esplicitamente all’Adnkronos Umberto De Gregorio, presidente dell’Eav, l’azienda regionale della Campania che si occupa di trasporti.

Per il Cts la capienza doveva essere ridotta – sembra che sia circolata l’ipotesi di tenerla al 50 per cento – ma nemmeno questa ipotesi garantirebbe il rispetto delle norme che si applicano altrove. «Per avere il distanziamento di un metro si dovrebbe probabilmente scendere al 25 per cento» della capienza, ha spiegato al Fatto Quotidiano Luca Tosi, direttore dell’Agenzia del trasporto pubblico locale di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia.

E però con una capienza così ridotta, al 25 o al 50 per cento, sarebbe praticamente impossibile garantire l’afflusso dei pendolari che ogni mattina devono andare sul proprio posto di lavoro e soprattutto l’afflusso degli studenti nelle scuole, che il governo ha detto più volte di considerare una priorità. Ancora oggi la fascia più critica per tutte le aziende del trasporto pubblico locale è quella compresa fra le 7.30 e le 9.30, che corrisponde all’ingresso nelle scuole e negli uffici.