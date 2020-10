Le previsioni del meteo per domani, lunedì 19 ottobre

Domani potrebbe piovere, nelle ore centrali della giornata, nell’est della Liguria, nel nord-est della Sicilia e nel centro-sud della Calabria, ma poco. Per il resto il cielo sarà nuvoloso al nord, sereno o poco nuvoloso nel centro e in Sardegna, e soleggiato al sud. Le temperature minime aumenteranno nella Pianura Padana e caleranno in Puglia; le massime aumenteranno solo nell’ovest della Pianura Padana. Altrove non ci saranno variazioni e i mari saranno calmi o poco mossi.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.