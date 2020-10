La diciannovesima puntata del podcast di Joypad

Joypad, la serie di video sui videogiochi di Matteo Bordone, Alessandro Zampini e Francesco Fossetti ospitata dal Post, è diventata un podcast. Un “podcast audio”, come dice Matteo Bordone sin dalla prima puntata. Il sottotitolo, “Corri, Salta, Spara”, è rimasto lo stesso di prima: sintetizza le tre cose che classicamente si fanno nei videogiochi, anche se oggi in molti giochi non se ne fa nessuna.

Xbox Serie X sarà disponibile in Italia solo dal prossimo 10 novembre, ma Francesco Fossetti ne ha già provata una per un paio di giorni, rimanendo colpito dalla velocità e da quanto sia brutta posizionata in orizzontale. Vista la veemenete polemica della scorsa puntata riguardante i “giochi mortaccini”, quelli cioè in cui si muore tanto, i tre di Joypad fanno chiarezza su dei generi che spesso si sovrappongono, e che hanno addirittura delle convention che determinano la loro identità. Dei giochi, non dei partecipanti.

Con l’arrivo dell’autunno si scalda poi anche il mercato, che permette di pilotare le astronavi di Star Wars, fingersi un alleato e poi pugnalare alle spalle gli amici in Among Us e infine rimettere in una console PlayStation un disco con scritto su Crash Bandicoot. Prima dei consigli (Hades, ancora Death Stranding e Ghost Runner), Joypad prova a fare il punto, con tutto il tatto possibile, della spinosa questione Ancel-Ubisoft, e capire se vedremo ma Beyond Good and Evil 2.

Il podcast di Joypad esce due volte al mese, sempre da queste parti, gratis per tutti i lettori del Post. E lo troverete anche sulle principali piattaforme di podcast, come iTunes e Spotify.