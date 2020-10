Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris non ha scaricato Immuni

Giovedì durante la trasmissione Tagada su La7 il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, in risposta a una domanda della conduttrice Tiziana Panella, ha detto di non aver scaricato l’app Immuni, l’applicazione per il tracciamento dei contagi da coronavirus, e ha motivato questa sua scelta così:

Non mi convince fino in fondo sul tema della privacy e dell’efficacia

De Magistris ha poi risposto alla domanda di Panella che gli chiedeva di spiegare le sue accuse nei confronti del presidente della Campania Vincenzo De Luca di aver nascosto la crescita dei casi di contagio prima delle ultime elezioni regionali in cui De Luca è stato confermato presidente. De Magistris ha detto che i numeri del contagio in Campania aumentavano progressivamente da giugno, ma si diceva che «andava tutto bene» e non «non c’erano ordinanze che andavano a restringere».

Poi, per De Magistris, dopo il 20 settembre, data delle elezioni regionali, «è cominciata un’altra volta la politica del lanciafiamme». Il sindaco di Napoli ha concluso che «il Covid per De Luca è stata una fortuna politica» e «anche la gestione dei dati è stata fatta in maniera assolutamente poco trasparente».