Le previsioni meteo per domani, martedì 6 ottobre

Le previsioni del tempo per domani, martedì 6 ottobre, dicono che sarà una giornata soleggiata in tutta Italia, tranne che in Valle d’Aosta e nel nord della Sicilia, dove è prevista pioggia dal pomeriggio in avanti. Sulle altre regioni, qualche peggioramento è previsto solo in serata, con piogge nelle regioni alpine di Piemonte, Lombardia e Trentino-Alto Adige e tra la Toscana e le Marche. In gran parte del Nord Italia le temperature minime non saranno inferiori ai 10 gradi, con aumenti nel corso del pomeriggio fino a 18 o 20 gradi. Al Sud farà più caldo, con le massime in Sicilia che raggiungeranno i 28 gradi

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.