Le barriere del Mose sono entrate in funzione per la prima volta, con successo

La mattina di sabato tutte e quattro le barriere del Mose poste tra la laguna veneta e il mare Adriatico sono state alzate per proteggere la città di Venezia dall’acqua alta prevista oggi in laguna. A partire dalle 10 sono state sollevate tutte le 78 paratoie che formano le barriere del Mose, a quanto sembra con successo: l’alta marea ha raggiunto il picco tra le 11.30 e le 12, e la città non è stato invasa dall’acqua come accade di solito in queste situazioni. Dopo i numerosi test dei mesi passati, questa era la prima volta che tutte le paratoie del Mose venivano attivate con l’acqua alta.

