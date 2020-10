Donald Trump va in ospedale

Il presidente statunitense Donald Trump, che è positivo al coronavirus e ha sviluppato sintomi lievi, verrà ricoverato al Walter Reed National Military Medical Center, un ospedale militare dello stato americano del Maryland. Il ricovero è stato suggerito a Trump dal suo medico, hanno scritto diversi giornali americani, che venerdì sera hanno detto che Trump sta soffrendo di sintomi lievi, tra cui qualche linea di febbre, tosse e affaticamento generale. Il ricovero avverrebbe quindi per scopi precauzionali e per valutare ulteriormente le condizioni del presidente. Per il momento non si hanno informazioni più specifiche sullo stato di salute di Trump.

Nonostante il ricovero, fonti della Casa Bianca hanno specificato che Trump manterrà la carica di presidente: i poteri non passeranno quindi al vicepresidente, Mike Pence, come prevede una clausola della Costituzione americana nel caso in cui il presidente «non fosse in grado» di esercitarli.