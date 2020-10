I sorteggi di Europa League con Napoli, Roma e Milan

I sorteggi dei gironi di UEFA Europa League sono in programma oggi a partire dalle 13 a Ginevra, in Svizzera. I sorteggi stabiliranno i dodici gruppi della fase a gironi, alla quale parteciperanno 48 squadre provenienti da ventisei paesi diversi. A rappresentare la Serie A italiana ci sono Napoli, Roma e Milan, qualificate rispettivamente tramite la vittoria della Coppa Italia, il quinto posto in campionato e i turni preliminari, che il Milan ha superato giovedì sera con uno spareggio rocambolesco vinto ai rigori contro i portoghesi del Rio Ave.

Le regole dei sorteggi

Le 48 squadre qualificate sono state divise in quattro fasce composte in base ai coefficienti dei club nel ranking UEFA determinati dagli ultimi risultati nelle coppe europee: la prima squadra nella graduatoria è l’Arsenal, con 91.000 punti di coefficiente, l’ultima è il CSKA-Sofia con 3.475. Roma e Napoli sono le italiane in prima fascia, mentre il Milan è in terza per il punteggio più basso, e per questo rischia di finire in un girone più impegnativo.

Fascia 1

Arsenal

Tottenham Hotspur

Roma

Napoli

Benfica

Leverkusen

Villarreal

CSKA Mosca

Braga

Gent

PSV Eindhoven

Celtic

Fascia 2

Dinamo Zagabria

Sparta Praga

Slavia Praga

Ludogorets Razgrad

Young Boys Berna

Stella Rossa Belgrado

Rapid Vienna

Leicester

PAOK Salonicco

Qarabag

Standard Liege

Real Sociedad

Fascia 3

Granada

AC Milan

AZ Alkmaar

Feyenoord

AEK Atene

Maccabi Tel-Aviv

Rangers Glasgow

Molde

Hoffenheim

LASK Linz

Hapoel Beer-Sheva

Zorya Luhansk

Fascia 4

CFR Cluj

LOSC Lille

Nizza

Rijeka

Dundalk

Slovan Liberec

Royal Antwerp

Lech Poznań

Sivasspor

Wolfsberg

Omonoia

CSKA-Sofia

Le date dell’Europa League

Anche in questa stagione l’Europa League si svolgerà in un formato speciale e senza pubblico fino a nuove comunicazioni. Lo slittamento causato dalla sospensione delle attività per la pandemia ha influenzato anche la programmazione della nuova edizione, iniziata con due mesi di ritardo. La prima giornata della fase a gironi, normalmente fissata nelle prime settimane di settembre, si disputerà quindi il 22 ottobre. Gli intervalli tra una giornata e l’altra sono stati ridotti per terminare la fase a gironi con l’ultima giornata il 10 dicembre. La fase a eliminazione diretta, invece, non ha subito modifiche rispetto al calendario originale e inizierà a febbraio. La finale si giocherà il 26 maggio 2021 allo stadio Energa Gdańsk di Danzica, che avrebbe dovuto ospitare la finale della passata edizione, organizzata invece a Colonia per questioni di sicurezza.

I sorteggi in diretta

I sorteggi della fase a gironi verranno trasmessi in diretta streaming dal sito della UEFA, raggiungibile da qui. In Italia verranno trasmessi da Sky in streaming sul sito di Sky Sport, all’interno di Sky Sport 24 (canale 200) e su Sky Sport Football (canale 203): gli abbonati potranno seguirli in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV.