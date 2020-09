Wikipedia sta per cambiare

Wikipedia, la più grande e conosciuta enciclopedia online, sta per cambiare la sua grafica. Lo ha comunicato Olga Vasileva, product manager della Wikimedia Foundation, l’associazione non profit che si occupa di sostenere Wikipedia e seguirne gli sviluppi. Saranno le prime modifiche da dieci anni a questa parte e serviranno per rendere più facilmente consultabile il sito, soprattutto da parte dei «nuovi utenti che hanno iniziato a usare internet per la prima volta nello scorso decennio» e che trovano l’interfaccia di Wikipedia poco immediata o difficile da usare.

Dalla sua fondazione, il 15 gennaio 2001, Wikipedia si è ampliata in maniera veloce e diffusa seguendo l’ideale del “sapere condiviso”, grazie alle voci enciclopediche scritte su base volontaria dai suoi utenti, e attualmente raccoglie 53 milioni di articoli in oltre 300 lingue. Tuttavia, come ha spiegato Vasileva nel comunicato per presentare le prossime novità, l’interfaccia del sito non è stata al passo con l’espansione dei contenuti. Per questo, pur mantenendo la sua identità, Wikipedia vuole diventare più «intuitiva e attraente» e migliorare la cosiddetta “user experience”, coinvolgendo di più gli utenti, rendendo più piacevole la navigazione e facendoli tornare volentieri sul sito.

Per fare in modo che il tempo trascorso dagli utenti su Wikipedia sia «al livello della loro percezione di un sito moderno, affidabile e accogliente», nel maggio del 2019 la Wikimedia Foundation ha iniziato un progetto per individuare le strategie per evidenziare meglio i contenuti e rendere la navigazione più semplice, così che il sito sia intuitivo per i cosiddetti “nativi digitali”, ovvero i giovani lettori, ma anche per i visitatori occasionali o chi non ha molta dimestichezza con internet.

Tra le nuove funzionalità che verranno implementate sul sito, oltre a un logo ridisegnato, ci saranno una barra laterale a scomparsa e un sommario di riepilogo dei contenuti. I nuovi elementi verranno introdotti a poco a poco, per consentire ai programmatori di effettuare le verifiche necessarie e di raccogliere feedback da parte degli utenti, ma sono già in fase di test su alcune piattaforme, come la pagina Wikipedia in farsi, quella in ebraico e il Wiktionary francese.

– Leggi anche: I 22 anni di Google in un doodle

Nella pagina di MediaWiki che illustra i futuri cambiamenti, l’attuale interfaccia del sito viene paragonata a un guardaroba da mettere in ordine: i contenuti di Wikipedia, che non verranno modificati, saranno organizzati meglio affinché l’accesso alle informazioni sia più immediato e fruibile e, tra le altre cose, non stanchi la vista. L’obiettivo è che la nuova grafica sia pronta entro la fine del 2021, in tempo per festeggiare il ventesimo compleanno dell’enciclopedia online.

Wiki è una parola hawaiana che deriva dalla locuzione “wiki wiki” e che significa “molto veloce”. In italiano la pronuncia più corretta del termine è vìki, e perciò la pronuncia più giusta della parola Wikipedia sarebbe vikipedìa. Come spiega la stessa pagina di Wikipedia su Wikipedia, però, spesso in Italia viene privilegiata la pronuncia all’inglese uikipìdia. Una ricerca fatta qualche tempo fa sul modo in cui gli italiani usano la parola ha però rivelato che c’è un’estrema varietà nella pronuncia: uikipèdia, uikipìdia, uikipedìa e via dicendo. A ogni modo, non esiste una pronuncia ufficiale e codificata per Wikipedia nemmeno in inglese.