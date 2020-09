Bayern Monaco-Siviglia, dove vederla in TV stasera

Bayern Monaco-Siviglia è la finale di Supercoppa UEFA, il trofeo disputato dalle squadre vincitrici delle due coppe europee della passata stagione. Si gioca stasera alle 21 alla Puskas Arena di Budapest e sarà trasmessa anche in chiaro. Per ottenere il diritto di giocare la Supercoppa europea, il Bayern Monaco ha vinto l’ultima Champions League contro il Paris Saint-Germain, mentre il Siviglia ha battuto l’Inter nella finale di Europa League. C’è molta attenzione sulla partita di stasera anche perché alla Puskas Arena ci saranno 20.000 spettatori, alcuni dei quali provenienti da Monaco e Siviglia, e per questi motivi circola più di qualche preoccupazione: i contagi giornalieri in Ungheria hanno avuto un’impennata a partire dal 25 agosto e in meno di un mese sono passati da non più di cinquanta a oltre mille.

Dove vedere Bayern Monaco-Siviglia

Bayern Monaco-Siviglia verrà trasmessa in diretta da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Football (canale 203) con la telecronaca di Massimo Marianella e Luca Marchegiani. Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Bayern-Siviglia sarà trasmessa anche in chiaro dalle 20.30 su Canale 5 con il commento di Pierluigi Pardo e Aldo Serena. In streaming si potrà seguirà tramite il sito di Canale 5, raggiungibile da qui.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Siviglia

Bayern Monaco (4-2-3-1) Neuer; Pavard, Süle, Boateng, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Müller, Sané; Lewandowski

Siviglia (4-3-3) Bounou; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Escudero; Rakitic, Fernando, Jordán; Ocampos, De Jong, Suso

