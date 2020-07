Le previsioni meteo per domani, mercoledì 22 luglio, dicono che sarà una giornata nuvolosa nella maggior parte del Nord e di bel tempo nel resto del paese.

Fin dalla mattina ci sarà brutto tempo nel Trentino Alto-Adige, con piogge e temporali in provincia di Trento che si estenderanno a tutta la parte meridionale della regione nel pomeriggio. Anche in Friuli la mattina sarà nuvolosa e peggiorerà nel pomeriggio, con piogge e temporali in tutta la zona settentrionale.

Nel pomeriggio il cielo sarà nuvoloso anche nelle altre regioni del Nord e nella Sardegna settentrionale e pioverà sulle zone appenniniche tosco-emiliane.

Le temperature massime si alzeranno in tutto il paese tranne nella Valle d’Aosta e nelle regioni nordorientali.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.