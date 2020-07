Le previsioni meteo per domani, mercoledì 15 luglio

Le previsioni meteo per mercoledì dicono che sarà brutto tempo in quasi tutto il paese. La mattina ci saranno nuvole più o meno ovunque, a eccezione di Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata e Puglia. Nel pomeriggio ci saranno piogge e temporali lungo gli Appennini, le Alpi, la costa ligure e in Sicilia, e nuvole anche in Campania, Basilicata e Puglia. Ci sarà invece un po’ di sole pomeridiano lungo le coste tirreniche della Toscana e del Lazio. Di sera e di notte pioverà nel Triveneto, in provincia di Cuneo e in Salento.

Le temperature massime aumenteranno al Nord e lungo le coste adriatiche e saranno stabili nel resto del paese.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.