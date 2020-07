Milan-Juventus, dove vederla stasera in TV

Milan-Juventus è la partita più attesa della 31ª giornata di Serie A. Si gioca questa sera alle 21.45 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano e sarà trasmessa in diretta su Dazn. Nelle quattro partite disputate dalla ripresa del campionato la Juventus ha ottenuto quattro vittorie. Grazie alle due sconfitte della Lazio ora ha sette punti di vantaggio in classifica ed è sempre più vicina allo Scudetto. Il Milan invece viene da una vittoria importante, ottenuta tre giorni fa proprio contro la Lazio, e rimane in corsa per la qualificazione alla prossima UEFA Europa League. Lo scorso 12 giugno Milan e Juventus si sono incontrate nella semifinale di Coppa Italia: alla Juventus è bastato un pareggio senza gol per passare il turno.

Dove vedere Milan-Juventus

Milan-Juventus verrà trasmessa in diretta dalla piattaforma online Dazn, accessibile in abbonamento da pc, tablet, smart TV e console al costo di 9,99 euro mensili. L’abbonamento si può disdire in qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi.

Le probabili formazioni di Milan-Juventus

Milan (4-2-3-1) Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Paquetà, Rebic; Ibrahimovic

Juventus (4-3-3) Szczesny; Cuadrado, Rugani, Bonucci, Danilo; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi, Higuain, Ronaldo

***

Il Post ha un’affiliazione con Dazn e ottiene un piccolo ricavo se decidete di provare il servizio di streaming partendo dai link presenti in questa pagina.