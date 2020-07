Grandi fotografie dai vecchi Wimbledon

Il 29 giugno sarebbe dovuta iniziare la 134ª edizione del torneo di Wimbledon, la più antica competizione tennistica al mondo, che è stata annullata per motivi di salute pubblica legati alla diffusione del coronavirus. La prossima edizione del torneo si disputerà dal 28 giugno all’11 luglio 2021.

Il torneo di Wimbledon ha contribuito alla nascita del tennis come lo conosciamo oggi: in assenza delle belle foto che sarebbero arrivate come ogni anno dai campi da tennis abbiamo raccolto le immagini di alcuni dei tennisti che hanno fatto la storia delle edizioni passate, rendendo Wimbledon uno tra i più famosi e prestigiosi tornei sportivi al mondo.

