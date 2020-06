Torino-Lazio delle 19.30 in TV e in streaming

Torino-Lazio è la prima partita della 29ª giornata di Serie A. Si gioca stasera alle 19.30 allo Stadio Olimpico di Torino e sarà trasmessa in diretta da Sky. Tre giorni fa la Lazio è tornata alla vittoria in campionato dopo la sconfitta subita a Bergamo nella prima giornata dopo la ripresa. A causa di quella sconfitta ora ha quattro punti di svantaggio dalla Juventus, prima in classifica e impegnata stasera alle 21.45 contro il Genoa. Per tenera il passo, la squadra di Inzaghi deve vincere a Torino contro una squadra in crisi che però ha urgente bisogno di fare punti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Nelle tre partite giocate dalla ripresa, il Torino di Moreno Longo ha ottenuto un pareggio, una vittoria e una sconfitta.

Dove vedere Torino-Lazio

Torino-Lazio verrà trasmessa in diretta da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202). Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 14,99 euro per il pass giornaliero.

Le probabili formazioni di Torino-Lazio

Torino (3-4-3) Sirigu; Izzo, Nkolou, Bremer; De Silvestri, Meitè, Lukic, Aina; Edera, Belotti, Berenguer

Lazio (3-5-2) Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile

***

Il Post ha un’affiliazione con Now TV e ottiene un piccolo ricavo se decidete di provare il servizio di streaming partendo dai link presenti in questa pagina.